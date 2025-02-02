Пожар на НПЗ произошел в Калифорнии, есть пострадавшие

CBS: шесть человек пострадали при пожаре на НПЗ в Калифорнии

На нефтеперерабатывающем заводе в городе Мартинес округа Контра-Коста в штате Калифорния произошел пожар, пострадали минимум шесть человек. Об этом сообщил телеканал CBS .

«Местным жителям посоветовали временно укрыться в убежищах. Из-за пожара на заводе пострадали уже как минимум шесть рабочих», — отметили журналисты.

Прибывшие на предприятие Martinez Refining Company медики госпитализировали четырех пострадавших. По предварительной информации, причиной пожара стала утечка углеводородов.

«Пожалуйста, выключите все вентиляторы, кондиционеры и обогреватели. Закройте двери и окна, вентиляционные отверстия, дымовые заслонки, не используйте камин, заклейте щели вокруг окон или дверей влажными полотенцами или скотчем», — предупредили местных жителей.

Ранее на Омском НПЗ произошел сильный пожар из-за взрыва газовоздушной смеси.