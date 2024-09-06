Стала известна причина пожара на Омском НПЗ

Омский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) вспыхнул из-за взрыва газовоздушной смеси во время ремонта. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского управления Ростехнадзора.

Там уточнили, что восстановительными работами занимались специалисты подрядной организации «Нефтехимремонт».

Расследованием ЧП занимается специальная комиссия под руководством замначальника Сибирского управления Ростехнадзора.

Пожар на омском нефтеперерабатывающем заводе произошел днем 26 августа. После взрыва вспыхнула одна из промышленных установок предприятия. Огонь охватил тысячу квадратных метров. В результате пострадали семь человек, еще один скончался.