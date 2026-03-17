Пожар на американском авианосце Gerald R. Ford тушили более 30 часов

Экипажу американского авианосца Gerald R. Ford понадобилось более 30 часов, чтобы потушить пожар, возникший на судне на прошлой неделе. Об этом сообщило издание The New York Times .

«По словам двух чиновников флота, пожар начался в вентиляционном отверстии сушилки в прачечной судна и быстро распространился. Чиновники и команда отметили, что моряки боролись с огнем более 30 часов», — заявили журналисты.

Хоть пожар и не был очень опасным, условия на судне сильно ухудшились — у моряков пропала возможность стирать одежду, при этом авианосец находится в плавании уже на протяжении 10 месяцев.

Возгорание произошло 12 марта — очаг находился в главной корабельной прачечной. Пострадали два члена экипажа. В Пятом флоте США сообщили, что происшествие не было связано с ведением боя. Иранские военные, напротив, заявили, что американцы сами устроили пожар на своем корабле.