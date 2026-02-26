EC: нападки Зеленского против Словакии и Венгрии ведут к опасной эскалации

Евросоюз поддерживал нападки президента Украины Владимира Зеленского против Венгрии и Словакии, что может создать тревожный прецедент и спровоцировать опасную эскалацию. Об этом сообщило издание European Conservative .

«Чрезвычайная неблагодарность Зеленского далеко не редкость. Тем не менее, его действия против Будапешта и Братиславы повышают ставки», — заявили в материале.

Угрозы главы киевского режима восприняли настолько серьезно, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан решил задействовать армию, чтобы защитить энергетическую инфраструктуру страны.

Авторы статьи отметили, что ЕС «в своем ядовитом коктейле из военной мании и патологической ненависти» к Орбану разрушает доверие к союзу. Последствия таких действий не заставят себя ждать и начнут его преследовать.

Ранее Орбан заявил, что киевский режим не сможет поставить Венгрию на колени блокировкой транзита нефти по трубопроводу «Дружба».