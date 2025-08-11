Алиев и Пашинян пляшут на граблях Зеленского: предостережение сделали уже даже в КСИР

Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Ядолла Джавани заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, рассчитывая на поддержку США, повторяют ошибку Владимира Зеленского. Об этом сообщила иранская газета Kayhan .

По словам генерала, чрезмерное доверие Западу может привести к плачевным последствиям для обеих стран. Иран, Россия и Индия готовы принять ответные меры на фоне ситуации вокруг Зангезурского коридора.

Также Джавани назвал утопией планы США по укреплению своего присутствия у северных границ Ирана. Он заверил, что Исламская Республика будет защищать свои национальные интересы и безопасность, противодействуя любым инициативам, которые сочтет угрожающими.

Ранее Иран выступил против идеи президента США Дональда Трампа о создании коридора через Армению, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью. Он отметил, что геополитические изменения могут повлиять на иранские границы, поэтому страна воспользуется правом защищать свои интересы.