Иран выступил против создания коридора через Армению

Иранское руководство не поддержало идею американского президента США Дональда Трампа о создании коридора через Армению, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти, сообщило агентство Tasnim .

Представитель исламской республики напомнил, что отношения в регионе не ограничиваются только Азербайджаном и Арменией. По его словам, геополитические изменения могут привести к изменению границы Ирана, поэтому государство воспользуется правом защищать свои интересы.

«Реализация этого заговора ставит под угрозу безопасность Южного Кавказа, и, соответственно, Иран подчеркнул, что будет двигаться в сторону обеспечения безопасности Южного Кавказа, независимо от того, с Россией или без нее», — отметил Велаяти.

Советник иранского лидера добавил, что Зангезурский коридор нельзя просто взять в аренду, так как это часть государственной территории. Он также выразил уверенность, что Россия тоже выступит против «маршрута Трампа».

Ранее хозяин Белого дома договорился с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана о мирном соглашении, предусматривающем предоставление США исключительных прав на развитие транспортного коридора через Южный Кавказ. Подписание документа состоялось 8 августа.