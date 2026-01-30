Линия Европы по «защите» Гренландии стала поводом задуматься для тех, кто связывает безопасность с посулами европейских кураторов. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский.

«Все произошедшее, на мой взгляд, должно стать хорошим поводом задуматься тем, кто связывает будущее и безопасность с посулами европейских кураторов», — сказал он.

Любинский напомнил, как представители Германии стремительно покинули Гренландию вскоре после начала миссии.

«Судя по реакции на это Дональда Трампа, европейский „единый фронт“ по защите Гренландии произвел на него впечатление. Правда, не совсем то, на которое рассчитывали европейцы», — заключил замглавы МИД.

Западные СМИ сообщали, что в США уже подготовили план по военному захвату Гренландии.