Поверенного в делах Польши вызвали в МИД Белоруссии из-за акции в Варшаве

Белорусский МИД вызвал к себе временного поверенного в делах Польши. Причиной стало планируемое в Варшаве мероприятие, организованное с целью нанести ущерб Белоруссии, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Руслан Варанков.

Он уточнил, что мероприятие планировали провести в польской столице на площади имени Пилсудского и в Варшавском университете 9–10 августа. По его словам, в качестве организаторов выступили представители белорусской эмиграции, которых поддержали власти Польши.

«Министерство исходит из того, что подобные враждебные акции не способствуют восстановлению нормального диалога между нашими государствами и прямо вредят белорусско-польским отношениям», — уточнил дипломат.

Варанков добавил, что МИД будет внимательно следить за ситуацией и может принять ответные меры на любые действия провокационного характера.

Ранее в Польше расформировали комиссию по расследованию российского и белорусского влияния на внутреннюю безопасность и интересы страны. Организация существовала с весны 2024 года, ее возглавлял начальник Службы военной контрразведки генерал Ярослав Стружик.