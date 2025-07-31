Премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение об упразднении комиссии по расследованию влияния России и Белоруссии на политику страны. Информация об этом следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительственного бюллетеня Monitor Polski .

«Ликвидируется комиссия по расследованию российского и белорусского влияния на внутреннюю безопасность и интересы Республики Польша», — заявил Туск.

Комиссию должны расформировать до 30 сентября. Она была созвана весной прошлого года и во главе с начальником Службы военной контрразведки генералом Ярославом Стружиком подготовила три доклада.

Ранее главу МИД Польши Радослава Сикорского после слов об «агрессивной империалистической идеологии России» осудили за антироссийские провокации.

Профессор Института истории Польской академии наук Тадеуш Миколай Трайдос заявило, что польское правительство обезумело от ненависти к России и начало выдвигать провокационные лозунги, игнорируя интересы собственного народа.