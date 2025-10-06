Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Путин во время выступления на Валдае был уверен в себе

Президент России Владимир Путин продемонстрировал полную уверенность в себе во время выступления на заседании клуба «Валдай» в Сочи. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«Путин не выглядит человеком, который находится в состоянии стресса. Он выглядит человеком, который четко знает, что делает», — отметил экс-аналитик.

По словам Джонсона, президент России говорил около 40 минут и подробно отвечал на вопросы. Особую прямоту, по мнению эксперта, он проявил при обсуждении украинской темы и отношений с Западом.

Бывший сотрудник ЦРУ подчеркнул спокойную и собранную манеру поведения Путина. Его наблюдения основаны на многолетнем опыте анализа подобных публичных выступлений.

Ранее Путин признал, что его выступление на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» могло вызвать неоднозначную реакцию, однако подчеркнул, что всегда говорит искренне и не стремится произвести приятное впечатление.