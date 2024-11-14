Поведение Маска возмутило окружение Трампа

Постоянное присутствие основателя SpaceX и Teslа Илона Маска рядом с избранным президентом Дональдом Трампом раздражает его окружение. Об этом сообщил телеканал CNBC .

По его данным, бизнесмен проводит в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде очень много времени и зачастую ведет себя слишком нагло. Маск приезжает в дом Трампа в любое время и без стеснения присоединяется к его звонкам и встречам.

«Он ведет себя так, будто он сопрезидент, и хочет, чтобы все это знали», — рассказал один из источников канала.

По его информации, Маск также хвастается суперкомитетом America PAC, соцсетью X и тем, что ему принадлежит большая часть заслуг за победу Трампа на выборах. По мнению собеседника канала, бизнесмен пытается заставить чувствовать американского лидера своим должником.

Ранее Маска назначили на должность главы департамента по достижению госэффективности США. Предприниматель будет заниматься борьбой с излишней бюрократией.