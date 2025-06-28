Поведение Макрона на саммите НАТО высмеяли во Франции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган издевался над своим французским коллегой Эммануэлем Макроном на полях прошедшего саммита НАТО в Гааге. Об этом в соцсети X заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, турецкий лидер заставил Макрона «крутиться, как волчок». Политик добавил, что в ответ на издевательства французский президент только «скорчил мину».

Филиппо не исключил, что многие хотят унизить Макрона, потому что чувствуют его лживость, эгоцентризм и мизерность.

«Он не соответствует уровню!» — написал лидер «Патриотов».

Ранее конфуз с Макроном произошел на встрече в Албании. Французский президент хотел похлопать Эрдогана по плечу, но тот схватил его за палец и держал так некоторое время. В результате Макрон похлопал турецкого лидера по руке и отошел.

В Сети предположили, что глава Франции хотел продемонстрировать свое «психологическое доминирование» над Эрдоганом, но эта попытка не увенчалась успехом.