Сенатор Пушков: в Евросоюзе не сделали выводов из выступления Вэнса в Мюнхене

Евросоюз не сделал необходимых выводов как из решения президента США Дональда Трампа оставить европейцев за рамками переговоров с Россией, так и выступления вице-президента страны Джей Ди Вэнса на конференции по безопасности в Мюнхене. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.

По его словам, европейская элита слишком самодовольна и напыщенна, чтобы изменить свою политику.

«Ей все кажется, что тандем Трамп — Вэнс — какая-то аберрация, чудовищное отклонение от „светлого пути“, которым еще недавно шла Америка. Alptraum — кошмарный сон, который скоро пройдет», — написал политик.

Пушков отметил, что Демократической партии оказалось даже некого делегировать выступить в Мюнхене.

«Не Камалу же Харрис, которая не может связать двух слов и лишь может предложить европейцам „все рассматривать в контексте“», — добавил он.

Ранее стало известно, что США не позовут Европ у на переговоры по украинскому конфликту.