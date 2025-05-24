«Потроха на заборе». Раскрыты детали обучения солдат ВСУ в Британии

The Times: для обучения солдат ВСУ в Британии используют потроха и инвалидов

На военных базах в Великобритании для обучения солдат ВСУ воссоздают реальные боевые условия. Раненых играют инвалиды без конечностей, а на заборы вешают потроха животных, сообщило The Times.

Инструкторы организуют обучение так, чтобы для украинцев все выглядело реалистично, чтобы даже пахло «как настоящее поле боя».

Например, на заборах развешивают кровавые потроха животных с местной бойни. Через громкоговорители передают выстрелы и жужжание беспилотников, а на роль раненых нанимают инвалидов.

На британской базе солдат ВСУ учат «смертоносности», чтобы они умели воевать, уступая в личном составе и технике. Украинские военные отправляются в зону боев через Польшу после пяти недель курсов.

Почти за три года обучение в рамках операции Interflex прошли более 54 тысяч украинцев.

Ранее стало известно, что иностранные инструкторы которые обучали солдат ВСУ, сбежали с полигона после удара ВС России. Украинским военным пришлось учиться пользоваться западным оружием по видеороликам.