«Потребительский бойкот». В Польше призвали не покупать Tesla после слов Маска о нацистах

«Ни один нормальный поляк больше не должен покупать Tesla. Нужно ответить на это серьезно и твердо, включая что-то вроде потребительского бойкота», — заявил Нитрас.

Польского министра возмутило выступление Маска во время субботнего предвыборного мероприятия партии «Альтернатива для Германии». Владелец SpaceX призвал немцев выходить на улицу и голосовать за свое будущее, потому что, по его мнению, нынешнее правительство ФРГ игнорирует благополучие народа и подавляет его.

Миллиардер также заявил, что в Германии слишком много внимания уделяют чувству вины за прошлое, и что современные немцы не должны ощущать себя виноватыми за преступления нацистов. Министр спорта и туризма Польши ответил, что Маск делает такие высказывания, потому что, в отличии от жителей Европы, не чувствует угрозы возрождения фашизма.

«Любой нормальный человек, живущий в центре Европы, который помнит, что произошло 80 лет назад, не может равнодушно на это смотреть. Это гидра, которая может возродиться», — сказал он.

Ранее в Сети распространилось сообщение о том, что художники из «Центра политической красоты» разместили проекцию со скандальным жестом Илона Маска на здание Tesla в Берлине. Сотрудники полиции Берлина и Бранденбурга сообщили, что снимки являются фейком.