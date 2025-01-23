На здании Tesla в Берлине появилась проекция фото Маска с тем самым жестом

Художники из «Центра политической красоты» разместили проекцию со скандальным жестом Илона Маска на здание Tesla в Берлине. Фотографию фасада компании опубликовал РБК.

Изображение сопроводили подписью, частично отсылающей к нацистскому приветствию.

Ранее между немецкими властями и бизнесменом разгорелся конфликт из-за того, что перед парламентскими выборами Маск публично поддержал партию «Альтернатива для Германии». Правящая коалиция и оппозиция Германии восприняли это как вмешательство во внутренние дела страны.

Очередной скандал вокруг Илона Маска развернулся после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Во время президентского парада миллиардер вскинул руку в жесте, похожем на нацистское приветствие.

После этого на него посыпались многочисленные обвинения и сравнения с Гитлером. Позже ситуацию прокомментировал и канцлер Германии Олаф Шольц.