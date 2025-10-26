Поток украинских беженцев резко вырос в Чехии

Novinky: в Чехии число украинских беженцев увеличилось в два раза

Власти Чехии выдали около 3,1 тысячи разрешений на временную защиту для украинских беженцев. Это показатель вырос за прошедшие два месяца, сообщил пресс-секретарь МВД Гану Мала в интервью Novinky.

«Главная причина столь такого роста выданных разрешений заключается в том, что молодые украинцы в возрасте от 18 до 22 лет теперь могут беспрепятственно покидать свою страну», — отметил Мала.

В целом, как отметил представитель МВД, в сентябре украинские беженцы получили 13,5 тысячи разрешений на временную защиту, что является рекордным месячным показателем за 2025 год.

Общее число находящихся в Чехии украинских беженцев достигло почти 400 тысяч человек. Статус временной защиты позволяет украинцам проживать в странах ЕС. Он действует до марта 2026 года.

Ранее в Нидерландах украинским беженцам предложили самим искать жилье, а не рассчитывать на помощь властей. Сейчас у страны практически нет возможности разместить всех мигрантов.