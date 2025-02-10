Лишившийся жесткого диска с биткоинами британец купит свалку для поисков

Получивший прозвище главного криптонеудачника британец Джеймс Хауэллс не добился от властей города Ньюпорт допуска на свалку, где предположительно находится выброшенный жесткий диск, на котором хранились восемь тысяч биткоинов. Теперь владелец криптовалюты объявил о намерении купить мусорный полигон. Об этом сообщила г азета The Guardian .

Журналисты выяснили, что Хауэллс проиграл суд властям Ньюпорта. Истец требовал открыть ему допуск на свалку для поиска пропавшего накопителя с биткоинами. Но муниципальные чиновники посчитали, что это навредит экологии.

Теперь городские власти объявили о планах по полному закрытию свалки для открытия там станции по производству солнечной энергии. В ответ Хауэллс объявил, что готов выкупить участок для поиска своего жесткого диска.

Накопитель с криптовалютой Джеймс Хауэллс потерял в 2013 году по вине своего соседа по квартире, который выбросил жесткий диск, посчитав, что он никому не нужен.

С тех пор владелец потерянных монет пытался их найти. Он даже предлагал властям города отдать 20% принадлежащих ему биткоинов, если его пустят на свалку для поисков.