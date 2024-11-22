Британца не пустили на свалку для поисков жесткого диска с 8000 биткоинов

Брошенный на свалке Британии накопитель с биткоинами подорожал до 73 млрд рублей

Известный как главный криптонеудачник британец Джеймс Хауэллс 11 лет занимается поисками своего жесткого диска, на котором хранил восемь тысяч биткоинов, купленных в первые дни появления виртуальной монеты. По его мнению, диск находится на свалке в Ньюпорте, но туда мужчину не пустили местные власти, посчитавшие, что поиски навредят экологии. Об этом сообщила телерадиокомпания Би-би-си .

Владелец утерянного жесткого диска объяснил, что после последнего скачка курса биткоина стоимость хранившихся виртуальных монет превысила 659 миллионов фунтов стерлингов (73 миллиарда рублей).

Жесткий диск Хауэллс хранил в ящике рабочего стола, пока в 2013 году его случайно не выбросил сосед по квартире.

Британец несколько раз просил городские власти Ньюпорта пропустить его на свалку для поиска пропавшего жесткого диска, но каждый раз получал отказ с объяснением, что это повредит окружающей среде. Городские чиновники не изменили своего решения даже после обещания британца отдать им 25% своих виртуальных денег.

В итоге криптоэнтузиаст объявил, что подаст в суд на городской совет с требованием возместить ему почти полмиллиона фунтов стерлингов за удержание собственности.

Курс биткоина начал бить рекорды после победы на выборах в США Дональда Трампа, известного своим мягким отношением к криптовалютам. По последним данным, главная виртуальная монета преодолела стоимость в 99 тысяч долларов. От нового американского лидера участники рынка ждут смягчения регулирования и более четких правил по использованию криптовалют и выводу их в наличные.