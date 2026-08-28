Потерянный 60 лет назад рюкзак альпиниста нашли на тающем леднике в Австрии

На тающем леднике Зульцтальфернер в Тироле нашли рюкзак, фотоаппарат и курительную трубку, потерянные альпинистом в середине XX века. Полиция разыскала 86-летнего владельца вещей. Об этом сообщила газета The Guardian .

Австриец упал в расщелину во время перехода через ледник в августе 1963 года. Друзья вытянули его на поверхность, но для того, чтобы облегчить задачу, альпинист бросил рюкзак с личными вещами и снаряжением.

В июле турист обнаружил их на подтаявшим из-за глобального потепления леднике и отнес в полицию. По найденным в рюкзаке документам вычислили 86-летнего владельца и через сына вернули ему вещи.

Ранее у ледника Трифт в Швейцарии нашли тела альпинистов, пропавших в 1992 году. Их идентифицировали по анализу ДНК.