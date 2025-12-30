«Потеряли все». В США заявили о росте риска войны с Россией
Слебода: многие в США и Европе провоцируют прямой конфликт с Россией
В правительствах США и стран Европы есть люди, которые намеренно тормозят мирный процесс на Украине, чтобы спровоцировать прямой вооруженный конфликт с Россией. Своими выводами американский аналитик Марк Слебода поделился в эфире YouTube-канала.
Он указал, что на фоне однополярного мира в США и Европе появилось слишком много людей, которые перестали бояться ядерного оружия.
«Например, в обеих палатах конгресса США большинство составляют сторонники традиционной гегемонии. <…> Именно из-за разногласий в правительствах США и стран ЕС в вопросах внешней политики и тормозится мирный процесс на Украине», — объяснил Слебода.
Вместе с тем он выразил уверенность, что Россия способна защитить свой суверенитет и право проводить самостоятельную политику.
Накануне стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление контактов западных стран с Россией. После этого его разногласия с канцлером Германии Фридрихом Мерцем обострились и им становится все сложнее это скрывать.