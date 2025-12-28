Между Мерцем и Макроном разгорелся конфликт из-за России

Между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем обострились разногласия из-за различий в их позиции по отношению к России. Об этом сообщила газета Der Spiegel .

Ссора возникла после того, как Макрон выступил за возобновление контактов европейских стран с Россией, не посоветовавшись с Мерцем.

«Канцлеру остается лишь как можно более демонстративно не замечать эту историю, если он хочет избежать открытой ссоры с Францией», — отметило издание.

По его данным, лидерам становится все сложнее скрывать ссору, прямой конфликт между ними уже не выглядит невероятным.

Заявление Макрона прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подтвердил, что президент Владимир Путин готов к диалогу с французской стороной. Песков добавил, что если для контактов есть обоюдная политическая воля, то идею Макрона можно оценить положительно.