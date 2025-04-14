Великобритания столетиями завидовала России, но в итоге потеряла с позором свою империю. Об этом в эфире в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Британцы нам завидуют все эти годы, что они потеряли свою империю, и потеряли ее с позором. А мы не можем потерять свою империю, потому что мы все — эта империя и есть», — заявила она.

По ее словам, они не смогли ассимилировать завоеванные ими народы потому, что издевались над ними и насиловали все эти годы. Достаточно вспомнить о судьбе Индии.

Симоньян напомнила об одном из событий Второй мировой войны, когда Япония занимала Сингапур. На стороне британцев сражались 55 тысяч индусов, но 45 тысяч из них перешли на сторону врага. Это как надо было ненавидеть метрополию, чтобы так поступить.

Российская империя же прирастала не потому, что жаждала чужого золота, специй, драгоценных камней или из честолюбия. Русские защищали или самих себя, или другие народы.

Ранее член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян рассказал, что Великобритания пытается помешать России укрепиться в европейском регионе. Лондон всегда стремился к тому, что в Европе не было доминирующей державы.