В Китае политические обозреватели обратили внимание на то, что новый японский премьер-министр Сигэру Исиба потерял дар речи после жесткого ответа официального представителя МИД России Марии Захаровой по Курильским островам. Об этом сообщило издание Baijiahao.

Китайские аналитики отметили, что новый японский премьер начал активно работать над улучшением международных отношений, в частности, с Китаем и Россией. При этом они не заметили в его словах особой искренности.

Кроме того, Исиба дал понять Москве, что мирный договор не подпишут до тех пор, пока Россия не откажется от Курильских островов. Российская реакция не заставила себя долго ждать.

Захарова четко дала понять Токио, что единственный способ решения этой проблемы о возобновления диалога между РФ и Японией — признание существующих границ. В Токио так и не нашли, что ответить на заявление российского дипломата.

«Российская сторона лишила премьер-министра Японии дара речи всего одним предложением, — заявили они.

Отсутствие мирного договора для Москвы не станет большой проблемой, а вот те же японцы, в частности, не смогут вести промысел у Курильских островов.

Ранее японский посол в Москве Акира Муто заявил, что мирный договор между Японией и РФ могут подписать после окончания украинского конфликта.