Посол Муто: Япония и РФ смогут подписать мирный договор только после СВО

Мирный договор между Японией и Россией могут подписать после окончания украинского конфликта. Об этом Life.ru заявил японский посол в Москве Акира Муто.

Правительство Японии надеется, что российские власти также готовы к его обсуждению. Муто добавил, что инициатором диалога могут выступить обе стороны.

«[Мешает] конфликт на Украине… Нужно преодоление конфликта и установление мира вокруг России», — подчеркнул посол.

В настоящее время Россия и Япония не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причина — затянувшийся спор о Южных Курилах.

Ранее японские власти не нашли поддержки в лице Китая, представители которого фактически признали Курильские острова территорией России, когда дали понять, что не будут вмешиваться в прения за регион.

В конце лета официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила Токио в попытке расширить свое влияние в центральноазиатском регионе по указу США, чтобы причинить ущерб их системе хозяйственных связей с Россией.