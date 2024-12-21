Три необдуманных действия президента Владимира Зеленского в политике приблизили конец проекта «Украина». Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х.

«Три признака того, что проект „Украина“ подходит к своему концу. Перекладывание вины, потраченные и замороженные деньги. <…> Зеленский потерял голову», — написал он.

По мнению журналиста, Украина и ее союзники хотят переложить вину за неудачи Киева на действующего президента Джо Байдена из-за недостаточной поддержки США.

Он напомнил о потраченных Евросоюзом и Соединенными Штатами на Украину миллиардах долларов. К тому же они хотят оставить российские активы замороженными до окончания боевых действий.

Высказываясь по-хамски в адрес российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, украинский президент демонстрирует потерю рассудка, добавил Христофору.

Ранее Зеленский нагрубил Орбану после слов о перемирии, заявив, что не допустит его к переговорам России и Украины.