Джонсон: каждое следующее предложение России для Украины будет хуже предыдущего

Каждое следующее предложение России по заключению соглашения будет для Украины менее выгодным, чем предыдущее. Такое мнение выразил в эфире YouTube-канала Daniel Davis экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, российская сторона до сих пор хочет дать Украине шанс остаться нормальным государством.

«Если [украинские власти] не примут эту сделку сейчас, тогда следующее предложение будет означать, что они потеряют Одессу и, возможно, потеряют Киев», — сказал эксперт.

Он отметил, что никакая поддержка западных стране не может предотвратить поражение Украины. Вопрос только в том, как именно страна проиграет.

Во вторник и среду в Абу-Даби состоялся второй раунд переговоров по Украине при участии делегаций России, США и Украины. Первый этап прошел там же 23–24 января. Переговоры проводили в закрытом режиме, без журналистов.

Во время диалога украинская сторона потребовала гарантии безопасности для Одессы в рамках мирного документа. Для Украины это стало критически важным аспектом.