На переговорах в Абу-Даби Украина потребовала гарантии безопасности для Одессы

ТАСС: Украина требует гарантий безопасности для Одессы на мирных переговорах

Украина настойчиво требует гарантии безопасности для Одессы в рамках мирного документа на переговорах в Абу-Даби. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к переговорному процессу.

По данным агентства, Украина хочет выработать механизм, который закрепит обязательства России не наступать на Одессу. Источник уточнил, что такой пункт планируют внести в итоговый мирный договор.

«Для Киева это критически важный аспект», — сказал собеседник агентства.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби прошли конструктивно. Стороны обсудили способы прекращения огня и его мониторинга.