«Потеряем все». Евросоюз в шоке: Италия попыталась усмирить взбешенных лидеров Европы

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони де-факто выступила адвокатом Дональда Трампа на закрытом саммите в Брюсселе, попытавшись остудить пыл европейских лидеров. Как сообщил журнал Politico со ссылкой на источники, Мелони прямо заявила коллегам: любая попытка пойти на открытый конфликт с Вашингтоном обернется для Европы катастрофой.

Экстренную встречу в Брюсселе созвали после того, как Трамп пригрозил ввести пошлины против восьми стран Евросоюза за их нежелание «отдать» Гренландию. На фоне этого давления в коридорах Еврокомиссии начали звучать призывы к жесткой мести и торговой войне.

Однако Мелони, по словам свидетелей, призвала всех сохранять спокойствие и перестать в частных разговорах называть президента США «сумасшедшим» или «непредсказуемым». Борьбу с Трампом политик назвала «плохой идеей».

Итальянский премьер заявила, что Европа — заведомо слабая сторона в этой схватке, в противостоянии с США она «может потерять все». Мелони настаивала и на том, что с Трампом нужно договариваться.

После того, как США временно отступили от угроз пошлинами в обмен на «мировую сделку» по Гренландии, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась представить это как победу своей «твердой стратегии». Она заявила, что лидеры Евросоюза усвоили важный урок: противостояние Трампу в «твердой», но «неэскалационной» форме — рабочий способ контакта с США.

На следующий месяц Брюссель запланировал «стратегический мозговой штурм» по вопросам адаптации к новому мировому порядку, в котором доминирует соперничество великих держав, а роль международного права уменьшается.

Мелони уже начала ковать альтернативную коалицию. В пятницу, 23 января она приняла в Риме канцлера Германии Фридриха Мерца — лидеры двух крупнейших экономик ЕС намерены обсудить вопросы промышленности и обороны.