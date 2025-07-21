Потеря российского рынка стала ударом для немецкого бизнеса

Глава Bavaria-Bau Эбергардт: потеря рынка в России привела к банкротствам в ФРГ

Немецкий бизнес сильно пострадал из-за потери российского рынка. Об этом РИА «Новости» рассказал член Российско-германской внешнеторговой палаты, глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт.

«Для германского бизнеса потеря российского рынка была очень существенной, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране», — отметил предприниматель.

Он подчеркнул, что многим компаниям после потери долгосрочных контрактов нечем было платить сотрудникам.

Из-за этого многие работники «оказались на улице» и стали получать социальные пособия — Bürgergeld. Такие выплаты полагаются немцам, не имеющим достаточного дохода для покрытия своих основных жизненных потребностей, либо не имеющим работы и ищущих ее.

Эбергардт объяснил, что пособия выплачиваются из государственного бюджета и являются дополнительной нагрузкой для страны.

Ранее Евросоюз ввел 18-й пакет санкций против России. Объединение установило новый механизм ценового «плавающего потолка» на российскую нефть. Он составит порядка 47,6 доллара за баррель. Санкции затронули 14 физических лиц и 41 юрлицо.