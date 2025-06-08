Потеря французской элегантности. Во Франции ужаснулись наряду Брижит Макрон в Монако

Политик Филиппо осудил Брижит Макрон за выбор кроссовок во время визита в Монако

Первая леди Франции Бриджит Макрон оказалась в центре скандала из-за своего плохого вкуса. Супруга президента Эммануэля Макрона выбрала кроссовки во время официального визита в Монако, написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х .

«На случай государственного визита не нашлось ничего более подходящего, чем эти кроссовки, Бриджит? А как же французская элегантность?» — высказался он.

На кадрах было видно, как Брижит Макрон в брючном костюме и массивных белых кроссовках прогуливалась вдоль бортика бассейна с княгиней Шарлен. При этом супруга князя Монако выбрала классическое черно-белое платье и элегантные туфли-лодочки.

Первая леди Франции не впервые отдает предпочтение удобной обуви, а не классической. Представители Елисейского дворца пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее чета Макрон оказалась в центре скандала, когда Брижит публично ударила супруга по лицу и обозвала на борту президентского самолета. По словам чтеца по губам, перед этим первая леди Франции назвала президента «неудачником».