Постройку АЭС поддержали почти 70% жителей Казахстана

Порядка 69,8% от числа опрошенных казахстанцев, которые приняли участие в референдуме, проголосовали за строительство Атомной электростанции в стране. Об этом сообщили авторы исследования по методике экзитпол частный фонд «Институт комплексных исследований Астана», результаты опубликовали на сайте Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана.

«Проголосовали за строительство атомной станции 69,8% от числа опрошенных граждан, принявших участие в голосовании. Ответили, что против 30,2% участников опроса. Явка на участки зафиксирована на уровне 67,3%», — сообщили авторы исследования.

Социологическая погрешность информации составила примерно 1,5%. Опрос провели по методике экзитпол на 189 участках по всей стране. Всего поучаствовало около 283 519 казахстанцев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что АЭС в государстве должен строить международный консорциум, если идею строительства одобрят на референдуме. Казахстанский лидер назвал непростым вопрос возведения станции и призвал его проанализировать.