Референдум о строительстве АЭС в Казахстане признали состоявшимся

ЦИК: явка на референдуме о строительстве АЭС в Казахстане превысила 50%

Явка на референдуме о строительстве атомной электростанции в Казахстане превысила 50%. В таком случае по закону он считается состоявшимся, сообщили на сайте Центральной избирательной комиссии республики.

По состоянию на 14:00 (12:00 по московскому времени) бюллетени получили 51,77% от общего количества избирателей, включенных в списки.

«Следующая оперативная информация будет представлена в 16:05 часа (14:05 по московскому времени)», — уточнили в ЦИК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил мнение, что АЭС в республике должен строить международный консорциум в случае одобрения этой идеи на референдуме. Глава государства назвал непростым вопрос возведения станции и призвал его проанализировать.