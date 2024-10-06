Референдум о строительстве АЭС в Казахстане признали состоявшимся

Явка на референдуме о строительстве атомной электростанции в Казахстане превысила 50%. В таком случае по закону он считается состоявшимся, сообщили на сайте Центральной избирательной комиссии республики.
По состоянию на 14:00 (12:00 по московскому времени) бюллетени получили 51,77% от общего количества избирателей, включенных в списки.
«Следующая оперативная информация будет представлена в 16:05 часа (14:05 по московскому времени)», — уточнили в ЦИК.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил мнение, что АЭС в республике должен строить международный консорциум в случае одобрения этой идеи на референдуме. Глава государства назвал непростым вопрос возведения станции и призвал его проанализировать.
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