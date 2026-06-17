Постпред РФ в Вене высмеял командующего ВВС Германии из-за угроз России

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов иронично оценил слова командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна о натовских ударах по Калининграду в случае войны с Россией. В соцсети X он назвал его «опытным германским генералом».

«Он, должно быть, очень опытный германский генерал, который сражался и побеждал во множестве битв, раз он делает такие заявления», — написал дипломат.

Ульянов прокомментировал публикацию норвежского политолога Гленна Дизена с прикрепленным скриншотом интервью Нойманна The Telegraph. В ней говорилось, что ФРГ участвует в атаках на Россию через территорию прибалтийских государств, а затем угрожает русским полномасштабной войной, если та ответит ударом по Прибалтике. Дизен подчеркнул, что именно так и начинается третья мировая война.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Нойманна неонацистом.