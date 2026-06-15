«Неонацист»: Захарова ответила угрожавшему России командующему ВВС Германии
Захарова назвал неонацистом командующего ВВС Германии Нойманна за угрозы России
Заявивший о готовности стран НАТО нанести удары по российским регионам командующий ВВС Германии Хольгер Нойманн получил краткую характеристику от официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой. Как сообщило РИА «Новости», дипломат назвала немецкого военного чиновника неонацистом.
«Неонацист», — заявила она в комментарии агентству.
Так Захарова прокомментировала заявление Нойманна о готовности европейских стран НАТО нанести удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Санкт-Петербургу и акватории Черного моря в конфликте с Россией.
В начале июня депутаты литовского сейма допустили увольнение министра иностранных дел Кястутиса Бурдиса после его заявлений о готовности НАТО атаковать Калиниград для демонстрации силы перед Россией.
Глава литовского внешнеполитического ведомства отмечал, что у европейских военных есть достаточно сил, чтобы поразить «маленькую крепость».