Заявивший о готовности стран НАТО нанести удары по российским регионам командующий ВВС Германии Хольгер Нойманн получил краткую характеристику от официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой. Как сообщило РИА «Новости» , дипломат назвала немецкого военного чиновника неонацистом.

«Неонацист», — заявила она в комментарии агентству.

Так Захарова прокомментировала заявление Нойманна о готовности европейских стран НАТО нанести удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Санкт-Петербургу и акватории Черного моря в конфликте с Россией.

В начале июня депутаты литовского сейма допустили увольнение министра иностранных дел Кястутиса Бурдиса после его заявлений о готовности НАТО атаковать Калиниград для демонстрации силы перед Россией.

Глава литовского внешнеполитического ведомства отмечал, что у европейских военных есть достаточно сил, чтобы поразить «маленькую крепость».