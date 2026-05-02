Постпред Китая сообщил о готовности поддержать женщину на посту генсека ООН

Китай поддержал идею назначения женщины на пост генерального секретаря ООН. Об этом заявил постпред КНР при организации Фу Цун, который в мае председательствует в Совбезе, написало РИА «Новости» .

«Мы поддерживаем географическую ротацию. Кроме того, мы были бы рады увидеть женщину на посту генерального секретаря», — отметил он.

При этом Фу Цун отказался назвать предпочтительного кандидата, ограничившись шуткой на брифинге.

По его словам, будущий генсек должен придерживаться принципов многосторонности, укреплять роль организации и не ориентироваться на политику одной сверхдержавы. Также ему необходимо поддерживать ключевые направления работы ООН — безопасность, развитие и права человека.

За всю историю ООН должность генерального секретаря занимали только мужчины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью aif.ru ранее заявляла, что феминизм в дипломатии и мировой политике перерос в уничижительное отношение к мужчинам.