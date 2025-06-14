Число погибших при атаке Ирана по Израилю выросло до двух

Ynet: два человека погибли и более 20 пострадали при атаке Ирана по Израилю

В результате ответной атаки Ирана по Израилю погибли два человека. Об этом сообщило издание Ynet .

Минимум 21 человек попал в больницу.

«Число погибших возросло до двух… По меньшей мере 21 человек получил травмы в результате прямого удара в центре Израиля», — отметили авторы материала.

Команды службы скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом» эвакуировали пострадавших в больницы.

По данным корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), республика в ответ на удары Израиля начала операцию «Правдивое обещание 3» по военным целям в еврейском государстве.

В ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран, целью стала ядерная инфраструктура. Жертвами удара оказались физики-ядерщики и высокопоставленные командиры.