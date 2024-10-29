Поставки сахара с Украины раскритиковали во Франции

Член французского парламента Жордан Гиттон обратился главе Министерства сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Анни Женевар с жалобой на украинский сахар. Текст письма политика появился в распоряжении Lenta.ru .

Импорт свеклы с Украины в 2022–2023 годах вырос с 20 тысяч тонн до 400 тысяч тонн, и до 700 тысяч тонн в 2023-м. Последствием стало снижение цен на сахар в Европейском союзе на 30% — это напрямую повлияло на свеклу из Франции, объяснил Гиттон.

Он отметил, что ЕС не только не защищает свекольную отрасль Франции, но и одобряет импорт свеклы, не соответствующей стандартам французских производителей.

Польские фермеры ранее призвали президента России Владимира Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем». Демонстрантам в Польше предъявили обвинения по двум статьям уголовного кодекса.