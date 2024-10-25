Призвавшим президента России Владимира Путина разобраться с Украиной польским фермерам грозят до пяти лет тюрьмы. Окружная прокуратура в Гливицах предъявила им обвинение, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Некие Петр Г. и Агата Г. участвовали 20 февраля в марше сельскохозяйственной техники в Гожице в рамках национального фермерского протеста. Они управляли трактором Hohn Deere, украшенным баннером с надписью «Путин, наведи порядок на Украине, в Брюсселе и у наших правителей» и флагом СССР.

Прокуратура предъявила им обвинение по двум статьям уголовного кодекса — за оправдание вооруженного конфликта и пропаганду тоталитарных идеологий. Полякам грозит от трех месяцев до пяти лет тюремного заключения. Сначала они не признали вину, утверждая, что лишь хотели привлечь внимание властей к проблемам сельского хозяйства, однако затем оба изменили позицию и подали заявление о добровольном подчинении наказанию, согласованному с прокурором.

Фермеры в Польше выступили против поставок дешевого украинского зерна. В знак протеста они заблокировали дороги.