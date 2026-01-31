Поставки российской нефти в Грузию выросли в 16 раз за 2025 год

В 2025 году поставки российской нефти в Грузию возросли больше чем в 16 раз и достигли рекордной суммы в 95,8 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на грузинскую таможню.

В абсолютном выражении объем импорта за минувший год увеличился с 10,5 тысяч тонн до 225,3 тысячи тонн. Наибольший показатель зафиксировали в октябре — 99 тысяч тонн нефти на 46,7 миллиона долларов.

Предыдущим рекордом считался 2016 год. Тогда Грузия импортировала 39,6 тысячи тонн российской нефти на общую сумму 10,8 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что Британию обвинили в импорте топлива, связанного с российской нефтью.