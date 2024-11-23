Поставки немецкого пива в Россию сократились до минимума

«Прайм»: импорт пива из Германии в РФ упал до минимума с апреля 2022 года

Импорт немецкого пива в Россию сократился до минимума с апреля 2022 года. Об этом сообщило агентство «Прайм» .

В сентябре 2024 года в Россию из Германии завезли порядка восьми тысяч тонн алкогольного напитка. Также снизилось количество поставок пива и из других европейских стран: из Польши (минус 21%), Бельгии (минус 3%) и Австрии (минус 37%).

За девять месяцев российский импорт напитка из ЕС снизился на 12%. Причиной сокращения мог стать рост собственного производства. По информации агентства, оно составило почти 7,5 миллиона тонн против 6,7 миллиона за аналогичный период прошлого года.

Некоторые государства Евросоюза нарастили количество поставок пива. Ввоз пенного напитка из Чехии вырос на 7%, а из Латвии — на 5%. Также на 1% увеличилось число поставок из Литвы.

Ранее в России зафиксировали рекордные продажи алкоголя. Чаще всего граждане закупали водку — в период с января по октябрь в стране продали 62,5 миллиона декалитров напитка.