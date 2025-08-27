Поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию возобновят 28 августа после приостановки из-за ударов ВСУ. Об этом сообщил глава МИД республики Петер Сийярто в Facebook*.

«Мы обсудили ситуацию с первым замминистра энергетики России Павлом Сорокиным, который сообщил, что после долгих усилий найдено технологическое решение, которое позволит возобновить поставки нефти в Венгрию уже завтра. Сначала в тестовом режиме и меньшими объемами», — написал он.

По словам гендиректора венгерской нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади, после возобновления поставок трубопровод не сразу начнет работать на полную мощность.

Ранее Сийярто сообщал, что украинские дроны атаковали нефтепровод «Дружба» в третий раз. Из-за этого Братислава и Будапешт остались без нефти. В ответ Зеленский отшутился, что существование «Дружбы» теперь зависит от Венгрии.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.