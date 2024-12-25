Поставки газа из России в ЕС в 2024 году выросли на 18-20%

Поставки трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европу в уходящем году в среднем выше на 18-20%, чем в 2023-м. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с телеканалом «Россия 24» .

«За 11 месяцев порядка 50 миллиардов кубометров газа было поставлено, несмотря на все заявления, санкционное давление», — сказал он.

По словам Новака, газ — это востребованный высокоэкологичный продукт. Российский СПГ выгоден с точки зрения логистики поставки и стоимости.

Ранее стало известно, что Россия вернула статус главного поставщика газа в страны ЕС. Общая доля поставок в сентябре выросла до 23,74%, за них российская сторона получила 1,4 миллиарда евро. На втором месте по поставкам расположился Алжир, который продал ЕС газа на 1,1 миллиарда евро.