«Поставят к стенке». Во Франции заявили об истерике в Бельгии из-за письма по Украине
Филиппо: Бельгия истерит из-за письма ЕК о финансировании Киева из активов РФ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила странам ЕС новое письмо о финансировании Украины. Ее предложение вызвало истерику в Бельгии, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
Он отметил, что у бельгийского премьер-министра Барта де Вевера и других европейских ястребов дела с замороженными российскими активами идут совсем плохо.
«А теперь их поставят к стенке. Вот увидите, как повысит голос премьер-министр Бельгии, который уже весь на взводе из-за этого», — сказал Филиппо.
По его словам, новая мера фон дер Ляйен незаконна. Мало того, она может стать опасным прецедентом и втянуть не только Бельгию, но и французов в войну с Россией. Патриоты должны бороться за то, что Франция вышла из этого дела, подчеркнул он.
Ранее глава ЕК направила странам ЕС письмо с тремя предложениями, как финансово помочь Киеву. Один из вариантов — кредит, связанный с российскими активами.