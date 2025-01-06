В ближайшее время Джастин Трюдо сложит с себя полномочия лидера правящей Либеральной партии Канады. Однако он уйдет с поста премьер-министра только после того, как будет избран новый руководитель либералов, сообщил телеканал CTV .

По его данным, Трюдо уже обратился к генерал-губернатору Канады Мэри Саймон с просьбой приостановить работу парламента до 24 марта. Это решение было принято, чтобы оппозиционные партии не смогли провести голосование по вотуму доверия премьеру, которое они планировали на конец января. Ожидается, что Трюдо сделает заявление о своем политическом будущем в понедельник в 18:45 по московскому времени.

Заместитель премьер-министра и министр финансов Христя Фриланд 16 декабря 2024 года объявила о своем уходе с занимаемых должностей. В тот же день о намерении покинуть пост заявил министр жилищного строительства, инфраструктуры и общин Шон Фрейзер.

Это решение вызвало критику в адрес премьер-министра со стороны оппозиции и некоторых общественных деятелей, которые потребовали его немедленной отставки из-за неспособности контролировать работу правительства.

Некоторые депутаты-либералы высказались за то, чтобы Трюдо покинул пост лидера Либеральной партии.

Как сообщают «Известия», политолог Глеб Беляков высказал мнение, что канадцы испытывают усталость от правящей Либеральной партии и премьер-министра Трюдо, который находится у власти уже почти девять лет. Главными причинами стали высокий уровень инфляции и более медленный рост ВВП по сравнению с Соединенными Штатами.