Япония заявила протест из-за приостановки права на проход судов у Курил

Япония выразила недовольство в связи с временной приостановкой права на проход иностранных кораблей в районе Южных Курил. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси на пресс-конференции, сообщило РИА «Новости» .

Право на проход судов российская сторона ограничила до 1 мая.

«В связи с этим 16 апреля по дипломатическим каналам российской стороне был передан протест», — отметил Хаяси.

По его словам, действия России якобы идут вразрез с позицией Японии по Курилам.

В апреле японское дипведомство опубликовало доклад «Синяя книга», в котором говорилось о намерении страны подписать с российским руководством мирный договор, несмотря на текущие разногласия в отношениях.

Вопрос принадлежности Курил в этом документе остался открытым — японские дипломаты не изменили свою позицию и назвали острова исконными территориями страны, которые якобы находятся «под незаконной оккупацией России».