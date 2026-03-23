Посольство заявило об отсутствии россиян на борту задержанного танкера Deyna

Россияне не входили в состав экипажа танкера Deyna, задержанного в Средиземном море военно-морскими силами Франции. Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства России в Париже сообщил ТАСС .

Дипломаты подчеркнули, что об этом говорится в ответе французских властей на официальный запрос.

«Французская сторона в ответ на запрос посольства сообщила, что российских граждан в составе экипажа нет», — заявили в пресс-службе.

О задержании танкера Deyna Морская префектура Средиземноморья сообщила в минувшую пятницу, 20 марта. В ведомстве уточнили, что судно вышло из порта Мурманска и следовало под флагом Мозамбика в западную часть Средиземного моря.

В префектуре добавили, что танкер доставили в порт Марселя для прокурорской проверки.