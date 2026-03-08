Посольство США в Осло получило небольшие повреждения после взрыва

Посольство США в Осло пострадало от взрыва в ночь на воскресенье. Такое заявление сделал представитель полиции Майкл Деллемюр.

«Есть небольшие повреждения», — заявил Деллемюр норвежской телерадиокомпании NRK.

Он не стал раскрывать детали происшествия, характер повреждений и причину, подчеркнув, что следствие только начинается. По данным NRK, взрыв прогремел у входа в посольство.

Агентство Reuters со ссылкой на полицию Норвегии сообщило о хлопке е возле посольства США в Осло. Корреспондент израильского телеканала i24 Ариэль Осеран уточнил, что на месте происшествия дежурит вооруженная полиция.

