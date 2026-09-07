Посольство США проведет пятидневный семинар в бункере во Львове

Дипмиссия США на Украине планирует провести пятидневный семинар в бункере во Львове, в нем примут участие несколько десятков человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию с американского сайта госзакупок.

О теме семинара, а также о программе и составе участников не сообщается. Мероприятие пройдет с 28 сентября по 2 октября. Согласно документам, контракт на организацию семинара стоит 22,25 тысячи долларов.

Посольство ищет подземный конференц-зал в центре Львова, в который могут вместиться около 70 человек. Бункер оборудуют водоснабжением и отоплением, электропитанием. Организаторы также обязаны обеспечить обеды и кофе-брейки.

В пешей доступности от бункера, по требованию заказчика, необходимо снять одноместные номера для 40 участников семинара. Гостиницы должны иметь собственные укрытия на случай воздушной тревоги.

Накануне, 6 сентября, представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Киеве стартовый этап консультаций. Эмиссары Трампа назвали его «обнадеживающим».