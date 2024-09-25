Посольство США ограничило зону передвижения журналистам пула Лаврова

Журналистам из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова, прибывшим в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, выдали визы США с ограничениями передвижения. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Американское посольство выдало российским журналистам визы категории C2, или транзитные визы. Они предусмотрены для лиц, направляющихся в штаб-квартиру ООН. Лица, их получившие, вправе находиться в пределах радиуса 25 миль (около 40 километров) от площади Колумба на углу Центрального парка Нью-Йорке.

Представители российских СМИ сталкиваются с подобной ситуацией уже не первый раз. Такие визы журналистам выдавали в июле и прошлой осенью.

При этом в январе журналисты пула получили визы категории I, или неиммиграционные. Такие документы дают право на однократный въезд в страну, причем без ограничений в передвижении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил нежелание Владимира Путина поехать на ГА ООН тем, что США является страной, «которая не лучшим образом выполняет свои обязательства», как страны — штаб-квартиры организации